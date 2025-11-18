

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام سازمان لیگ همه این دیدار‌ها از ساعت ۱۶ آغاز می شود و در بازی شماره نخست که نبرد فولادی‌هاست، تیم فولاد سیرجان ایرانیان مدافع عنوان قهرمانی میزبان فولاد مبارکه سپاهان است.

نماینده اصفهان که دوباره لیگ برتری شده است در این مسابقه حساس هفته نخست برای اثبات توانایی‌های خود به میدان می‌رود و شاگردان بهروز عطایی نیز به دنبال استارت مسابقات امسال با شکست حریف فولادی هستند.

در دومین مسابقه هفته نخست لیگ برتر مردان تیم شهداب یزد نایب قهرمان دو دوره گذشته میزبان تیم تازه به لیگ آمده استقلال گنبد است. گنبدی‌ها به دنبال استارت طوفانی در مسابقات بعد از چند سال دوری هستند، اما حریف نخست آنها تیم قدرتمندی است که مهدی مهدوی بازیکن نسل طلایی والیبال ایران هدایت آن را برعهده دارد.

تیم‌های پاس گرگان و مس رفسنجان در دیگر مسابقه این هفته در سالن امام خمینی (ره) شهر گرگان به مصاف یکدیگر می‌روند. پاسی‌ها در سال گذشته با کسب رتبه نهم به کار خود پایان دارند و مس هم در جایگاه دوازدهم قرار گرفت و با توجه به افزایش تیم‌های لیگ برتری به ۱۴ تیم سقوط نکرد. هر دو تیم برای این مسابقه برنامه خاص دارند تا شروع خوبی رقم بزنند.

چادر ملو اردکان نماینده کویر ایران در هفته نخست میزبان مهرگان نور تیمی از سرزمین شمالی کشور است.

شاگردان عبدالرضا علیزاه در تیم شهرداری ارومیه در هفته نخست لیگ برتر مردان در خانه والیبال تهران میهمان صنعتگران امید هستند. شهرداری ارومیه در سال گذشته که لیگ برتر مردان مقام سومی نداشت به همراه چادر ملو در جایگاه چهارم قرار گرفت و امسال به دنبال استارت آتشین در لیگ برتر مردان است، اما باید به مصاف تیم صنعتگران امید با هدایت غلامرضا مومنی مقدم که عنوان قهرمانی جهان در رده سنی ۲۱ سال را برای کشور به ارمغان آورد، برود. امید صنعتگران در حالی امسال پا به میدان رقابت‌ها می‌گذارد که سال گذشته در رتبه – جدول رده بندی نخستین حضور خود را در لیگ برتر تجربه کرد.

تیم طبیعت اسلامشهر که سال گذشته با کسب رتبه پنجمی به کار خود پایان داد، امسال در هفته نخست میزبان تیم رازین پلیمر است، تیمی که از دسته یک مردان به لیگ برتر صعود کرد و با اکثر بازیکنان سال گذشته خود در این رقابت‌ها شرکت کرده است.

ابراهیم وادی در اسلامشهر با طبیعت سومین سال حضور خود را در لیگ برتر والیبال مردان تجربه می‌کند و به مصاف زارین پلیمر تازه وارد خواهد رفت، رازینی‌ها که نخستین روز حضور خود در لیگ برتر والیبال مردان را در اسلامشهر تجربه خواهند کرد.

شهرآورد سنتی خودروسازان تهرانی آخرین مسابقه هفته نخست لیگ برتر مردان است که این جدال سنتی اهمیت بسیار زیادی برای دو تیم صنعتی و با سابقه والیبال ایران دارد. جدال اندیشه محمدرضا تندروان با تجربه و رضا صفایی جوان در کسوت سرمربی می‌تواند بر حساسیت‌ها و زیبایی‌های این دربی در سالن زنده یاد حاج محمدرضا یزدانی خرم بیافزاید. چرا که تیم‌های پیکان و سایپا از باشگاه‌های قدیمی والیبال ایران هستند که امسال به ترتیب سی‌وامین و بیست‌وچهارمین حضور خود در لیگ برتر مردان را تجربه می‌کنند. جدال این دو تیم همیشه جذابیت‌های خاص خود را دارد و دیدار رفت مرحله مقدماتی پنجاه‌ویکمین شهرآورد والیبال پایتخت دو تیم خودروساز است.

۴۱ دیدار دو تیم در مراحل مقدماتی ادوار لیگ برتر برگزار شده است و ۹ مسابقه نیز در مرحله پلی‌آف که در اکثر بازی‌های برگزار شده، پیکان فاتح میدان شده است، اما رقابت امسال دو تیم با توجه به حضور محمدرضا تندروان و رضا صفایی در راس کادر فنی حساسیت‌های ویژه خود را دارد.

برنامه هفته نخست لیگ برتر مردان به قرار زیر است:

سیرجان، سالن گهر روش، ساعت ۱۶

فولاد سیرجان ایرانیان – فولاد مبارکه سپاهان

یزد، سالن اختصاصی شهداب، ساعت ۱۶

شهداب یزد – استقلان گنبد

گرگان، سالن امام خمینی (ره)، ساعت ۱۶

پاس گرگان – مس رفسنجان

اردکان، سالن شهید سلمانی، ساعت ۱۶

چادر ملو اردکان – مهرگان نور

تهران، خانه والیبال، ساعت ۱۶

صنعتگران امید – شهرداری ارومیه

اسلامشهر، سالن شهید بیضایی، ساعت ۱۶

طبیعت اسلامشهر – رازین پلیمر

تهران، سالن زنده‌یاد یزدانی خرم، ساعت ۱۶

پیکان تهران – سایپا تهران