مدیرکل دفتر حفاظت از زیستبومها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیطزیست از انجام پایش تخصصی زیستگاههای آبسنگهای مرجانی در جزیره سیری و وضعیت بسیار مطلوب آن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما شهرام فداکار با اعلام این خبر گفت: نتایج این بررسیها وضعیت بسیار مطلوب این زیست بوم ارزشمند را تأیید میکند.
او ادامه داد: جزیره سیری یکی از مهمترین پهنههای مرجانی در خلیج فارس است که بهدلیل تنوع و غنای زیستی بالا، نقش کلیدی در پایداری محیط زیست منطقه دارد. این پایش با حضور کارشناسان ستادی سازمان حفاظت محیطزیست و متخصصان استانی بوشهر و هرمزگان انجام شد و در آن شاخصهایی همچون سلامت مرجانها، روند بازسازی طبیعی و وضعیت زیستی مجموعه مورد ارزیابی قرار گرفت.
فداکار با اشاره به وجود تهدیدات جدی پیرامون این زیستگاه افزود: اگرچه نتایج بهدستآمده امیدوارکننده است، اما تهدیداتی مانند لنگراندازی شناورهای صیادی در مجاورت جزیره و برخی منابع آلاینده ناشی از فعالیتهای نفتی همچنان مهمترین چالشهای پیش روی مرجانهای سیری محسوب میشوند و مدیریت این موارد نیازمند هماهنگی مداوم دستگاههای مسئول است.
وی همچنین از برگزاری نشست مشترک با مدیریت منطقه نفتی سیری خبر داد و عنوان کرد: در این نشست، مسئولان منطقه ضمن اعلام تمایل جدی به تقویت همکاریهای زیستمحیطی، گزارشی از اقدامات انجامشده برای کاهش اثرات فعالیتهای نفتی و حفاظت از زیست بومهای طبیعی جزیره ارائه کردند. امید است با استمرار این تعاملات، وضعیت زیستگاههای مرجانی منطقه بیش از گذشته ارتقا یابد.
این پایش در چارچوب تکالیف مندرج در بند «ت» ماده ۶۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای برنامههای ملی حفاظت از زیستبومهای دریایی کشور انجام شده است.