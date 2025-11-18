رئیس اداره راه و شهرسازی دشت آزادگان از واگذاری ۳۸ قطعه زمین به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان دشت آزادگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین شریفی با اشاره به لزوم تامین مسکن همه اقشار جامعه اظهار کرد: از تمام توان و ظرفیت‌های قانونی شهرستان برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان بهره خواهیم برد تا با تامین مسکن رضایتمندی شهروندان را کسب کنیم.

وی افزود: در دشت آزادگان بیش از ۶ هزار و ۸۸۵ نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده و متقاضی مسکن ملی هستند و ناکنون واگذاری ۳۸ قطعه زمین به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در فاز اول در شهرستان دشت آزادگان انجام شده است.

شریفی تصریح کرد: برای ۳۲۰ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در طرح ۱۳ هکتاری سوسنگرد زمین در حال تخصیص است بزودی پیامک جهت تکمیل آورده برای متقاضیان ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۲۵۰۰ نفر در طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ثبت نام کرده‌اند.

رئیس اداره راه و شهرسازی دشت آزدگان گفت: سایت مسکونی ۲۵۰ هکتاری شهرستان سوسنگرد نیز در حال مراحل تایید در شورای برنامه ریزی استان می‌باشد، که با اتمام مراحل اداری زمین مورد نیاز برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت شهرستان دشت آزادگان تامین خواهد شد.