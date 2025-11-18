پخش زنده
تا اواخر هفته دمای هوا در خراسان جنوبی روند کاهشی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت:مطابق با الگوی نقشهها و با توجه به خروجی مدلهای پیشیابی شرایط جوی تا اواخر هفته جاری پایدار و آسمان صاف پیشبینی می شود.
لطفی افزود:دمای هوا هم در این مدت با توجه به کاهش ضخامت جو روند کاهش نسبی خواهد داشت و و هوا در این بازه ی زمانی سردتر خواهد شد.
وی گفت: در شبانه روز گذشته سربیشه با کمینه دمای صفر درجه سردترین و بندان با بیشینه دمای ۲۹ درجه گرمترین نقطه استان بودند و تغییرات دما در بیرجند بین ۳ و ۲۴ درجه سلسیوس ثبت شده است.