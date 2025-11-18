به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ علی فرجی گفت: در جریان گشت و کنترل محیط‌بانان در مناطق آزاد شهرستان بام و صفی‌آباد، صدای شلیک گلوله شنیده شد و نیرو‌های یگان بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: محیط‌بانان پس از رسیدن به محل، یک دستگاه خودروی پراید را مشاهده و آن را متوقف کردند.

به گفته فرجی، در بازرسی از خودرو دو قطعه تیهو شکارشده، یک قبضه اسلحه دولول و ۳۴ عدد فشنگ کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: با هماهنگی دستگاه قضایی، متهمان دستگیر و برای آنان پرونده تخلف شکار غیرمجاز تشکیل و جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.