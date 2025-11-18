پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در اجلاس استانداران کشورهای حاشیه خزر، این دریا را ظرفیتی بزرگ برای توسعه گردشگری منطقه خواند و بر لزوم همکاری مشترک کشورهای ساحلی تأکید کرد.
سیدرضا صالحیامیری در این اجلاس با بیان اینکه ایران کشوری غنی از آثار طبیعی و گردشگری است، گفت: ۴۳ هزار اثر ثبت ملی و ۲۹ اثر ثبت جهانی در یونسکو داریم و بیش از ۵۸ اثر نیز به صورت موقت در این سازمان ثبت شده است.
وی این اجلاس را آغاز راهی تازه برای معرفی ظرفیتهای گردشگری دانست و افزود: دریای کاسپین ظرفیتی بزرگ برای بخش گردشگری است که همه کشورهای حاشیه خزر میتوانند از این ظرفیت با همکاری یکدیگر استفاده کنند.
وزیر گردشگری با اشاره به قابلیتهای منحصربهفرد ایران گفت: کشور ما علاوه بر داشتن طبیعت و میراث فرهنگی غنی، با دارا بودن ۳۰۰ نوع صنعت دستی، مقصدی جذاب برای گردشگران است.
صالحیامیری در پایان تأکید کرد: این اجلاس میتواند به شبکهای از همکاریهای چندجانبه با کشورهای حاشیه دریای کاسپین تبدیل شود و ظرفیتهای بالقوه ایران را به نمایش بگذارد.