به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امیر عباس جعفری فرماندار شهرستان نقده از رونمای ۱۴ دستگاه خودرو جدیدی شهرداری محمدیار خبر داد و افزود: این دستگاه‌ها به همت شورای شهر و شهرداری و با همکاری و مساعدت استاندار آذربایجان غربی تهیه و برای تامین این دستگاه‌ها ۶۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

شهردار محمدیار نیز در این مراسم با اشاره به اعتبارات جاری و عمرانی شهرداری در سال‌جاری که ۵۰ میلیارد تومان می‌باشد افزود: با همکاری و مساعدت شورای شهر و همراهی و اعتماد مردم تا کنون ۱۲ میلیارد در بخش جاری و ۴۳ میلیارد تومان سهم عمرانی بوده که سهم عمرانی در طی ۴ سال گذشته همیشه ۷۰ درصد در نظر گرفته شده است.

عباس بشیری پروژه زائر سرا را بزرگترین پروژه شهرداری محمدیار خواند و تصریح کرد: برای این پروژه تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص و هزینه شده است که هتل و زائر سرا در ایام اربعین برای پذیرایی از زائران و در ایام دیگر سال بعنوان هتل و اجرای برنامه‌های فرهنگی استفاده خواهد شد و این مجموعه ۳۰ اتاق تعبیه شده است.