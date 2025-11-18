پخش زنده
سازمان پ. ک. ک از خروج خود از منطقه زاپ در شمال عراق برای از بین بردن خطر درگیری خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا، پ. ک. ک که پیش از این تصمیم گرفته بود در چارچوب روند ترکیه عاری از تروریسم از ترکیه خارج شود، گام دیگری در این جهت برداشت و اعلام کرد این اقدام را برای از بین بردن خطر درگیری در مناطق مرزی صورت داده و معتقد است که این گام جدید به حل مسئله کردها کمک خواهد کرد.
پ. ک. ک در بیانیهای که در این باره منتشر کرد با اعلام خروج کامل از ترکیه اعلام کرد، بسیاری از مکانهای همجوار مرز ترکیه را نیز تخلیه خواهد کرد.
در این بیاینه گفته شده است، اقدامات اصلاحی مشابهی در مواضعی در مناطق مرزی که در معرض تحریکات بالقوه هستند در حال انجام میباشد.
مناطق زاپ و متینا و همچنین غارهای منطقه موجود در این منطقه که از سوی پ ک ک به عنوان پناهگاه استفاده میشدند، مناطقی است که نیروهای مسلح ترکیه از ۲۷ مه ۲۰۱۹ بدین سو در آن در حال انجام عملیاتهای گسترده بودهاند.
اردوگاه زاپ که این سازمان به طور کامل آن را ترک خواهد کرد و منطقه اردوگاه متینا که انتظار میرود در روزهای آینده از آن خارج شود، مدتهاست که محل فعالیتهای تروریستی بودهاند.
کوه متینا به شکل بلوکی از شرق و غرب امتداد یافته و از رودخانه زاپ، در جنوب مرزهای ترکیه شروع و به موازات این خط مرزی ادامه دارد.
گفتنی است، در ۱۲ ژوئیه نیز گروهی از اعضاء پ ک ک در چارچوب توافق با ترکیه در مراسمی که در سلیمانیه برگزار شد، سلاحهای خود را سوزاندند.