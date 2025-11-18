پخش زنده
امروز: -
اعضای بدن یک زن ۳۵ ساله افغانستانی که پس از سانحه موتورسیکلت دچار مرگ مغزی شده بود، با رضایت خانوادهاش اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رئیس بیمارستان شهید ستاری قرچک گفت: زن ۳۵ سالهای بر اثر سانحه شدید موتورسیکلت دچار مرگ مغزی شده بود و با رضایت خانواده برای اهدای عضو به بیمارستان مسیح دانشوری تهران منتقل شد واین اقدام انساندوستانه جان هفت بیمار در صف پیوند را نجات داد.
این خانم ۳۵ سالهای از اتباع افغانستان که در پی سانحهی شدید موتورسیکلت آسیبهای متعدد دیده بود، پس از چهار روز بستری در بخش مراقبتهای ویژه، دچار مرگ مغزی شد.
.