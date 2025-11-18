مادر شهید حسین پورمحمود از شهرستان رودان، به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حاجیه خانم لیلا سفلی زاده پس از سال‌ها تحمل رنج دوری از فرزند شهیدش، دعوت حق را لبیک و به فرزند شهیدش؛ حسین پورمحمود پیوست.

پیکر مادر شهید والامقام امروز در روستای میرابی از توابع بخش رودخانه شهرستان رودان تشییع می‌شود و در کنار فرزند شهیدش آرام خواهد گرفت.

شهید حسین پورمحمود از شهدای پاسدار استان هرمزگان است.

یشتر بخوانید؛ پدر شهید منتظری به فرزند شهیدش پیوست

وی یکم فروردین ۱۳۳۶، در شهرستان رودان به دنیا آمد. تا پایان دوره ابتدایی درس خواند سال ۱۳۵۸ ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد، به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت و دوم آبان ۱۳۶۲، در مریوان شهید شد.

مزار این شهید در زادگاهش واقع است.