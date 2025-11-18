معاون رئیس جمهور:
ارائه مستندات بمباران سردشت در نشست لاهه
رئیس بنیاد شهید از برگزاری نشستی در لاهه هلند در روزهای آینده خبر داد و گفت: بنیاد شهید قرار است در این نشست مستندات دقیق و رسمی از جنایت بمباران شیمیایی سردشت را ارائه کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
؛ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در همایش نفسهای سوخته که ویژه بزرگداشت جانبازان شیمیایی سردشت برگزار شد اعلام کرد که تعداد جانبازان شیمیایی کشور بیش از ۷۰ هزار نفر است که بخش قابل توجهی از غیر نظامیهای آنان در جریان بمباران شیمیایی سردشت آسیب دیدهاند.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به ابعاد گسترده آثار حملات شیمیایی دهه شصت گفت: امروز در کشور بیش از هفتاد هزار جانباز شیمیایی داریم که در دوران هشت سال دفاع مقدس مجروح شدهاند و بخشی از این آمار نیز مربوط به فاجعه بمباران شیمیایی سردشت است.
اوحدی با بیان اینکه تأمین داروهای جانبازان شیمیایی همواره یکی از مهمترین دغدغههای بنیاد شهید بوده است افزود: در سالهای گذشته، بهویژه به دلیل تحریمها، واردات داروهای خاص جانبازان با مشکلات جدی روبهرو بود، اما بنیاد شهید با برنامهریزی مداوم موفق شد نیاز دارویی این عزیزان را تأمین کند تا رنج و درد آنان کاهش یابد.
معاون رئیس جمهور همچنین از برگزاری نشستی در لاهه هلند طی روزهای آینده خبر داد و گفت: بنیاد شهید قرار است در این نشست مستندات دقیق و رسمی از جنایت بمباران شیمیایی سردشت را ارائه کند. هدف ما این است که این فاجعه در کنار نمونههایی مانند بمباران هستهای هیروشیما قرار گیرد تا افکار عمومی جهان بیش از گذشته به این جنایت توجه کند.
اوحدی تأکید کرد که سردشت یکی از مهمترین نمادهای قربانیان سلاحهای شیمیایی در جهان است و باید صدای این مظلومیت در عرصه بینالمللی بیش از گذشته شنیده شود.