معاون وزیر امور خارجه کشور در اجلاس بین‌المللی استانداران کشورهای حاشیه خزر، این دریا را منبع ارزشمندی برای ایران خواند و بر نقش آن در تأمین انرژی و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کاظم غریب‌آبادی در این اجلاس گفت: دریای کاسپین محور مهمی برای تأمین انرژی است و با تقویت ظرفیت بنادر می‌توانیم همکاری کشورهای این حوزه را افزایش داده و سبب توسعه همکاری‌های فرهنگی و اقتصادی شویم.

وی با اشاره به ایده ایجاد مناطق آزاد مشترک افزود: این مناطق می‌توانند حلقه پیوند اقتصادهای ملی و منطقه‌ای باشند و رکن اصلی کشورهای حاشیه خزر، امنیت، توسعه و محیط زیست است.

معاون وزیر امور خارجه با بیان اینکه امنیت شرط توسعه اقتصادی است، تأکید کرد: استان‌ها باید با تبادل اندیشه و تعریف پروژه‌های مشترک در حوزه‌های مختلف شیلات و محیط زیست، همکاری بالقوه را به همکاری بالفعل تبدیل کنند.

غریب‌آبادی در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری استانداران می‌توانند نقش آفرینی داشته باشند و تصمیمات این نشست می‌تواند دریای خزر را به حوزه‌ای مملو از صلح و دارای آینده‌ای روشن تبدیل نماید.