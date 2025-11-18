پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان "آباده" از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و نظارت و کنترل واحدهای صنفی و پلمب ۱۰ واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ علی زنگنه اظهار داشت: در راستای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و نظارت و ساماندهی صنوف، این طرح توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی، در این شهرستان اجرا شد.
وی افزود: در اجرای این طرح ماموران ضمن بازدید و ارزیابی و رصد فعالیت ۳۶ واحد صنفی، ۱۰ واحد صنفی متخلف به علت تکرار تخلفات و نادیده گرفتن تذکرات قبلی پلمب و برای ۱۸ واحد صنفی نیز اخطار کتبی صادر کردند.