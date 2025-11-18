به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این نمایشگاه با رویکردی بر بازخوانی اشعار سهراب سپهری در نقاشی هنرمندان معاصر، فرصتی برای تماشای تلفیق شاعرانگی و هنر‌های تجسمی را فراهم می‌آورد.

در این رویداد هنری ۳۸ هنرمند با ۴۵ اثر گرد هم می‌آیند تا آثاری را که با الهام از اشعار سهراب سپهری خلق کرده‌اند، به نمایش بگذارند.

آئین افتتاح نمایشگاه روز جمعه، ۳۰ آبان از ساعت ۱۶ تا ۱۹ با حضور منصور اسکندری، سعید لرزجانی، حسین روانبخش، مظاهر افروزی، صابر سلیمانی، عباس خلیلی، صابر چایچی، سلیمه معتمدی، فرشته حسن پور و هنرمندان شرکت کننده در این نمایشگاه؛ باران امیری پناه، بهاره زندی آتشبار، زهره مقیمی، رویا دیانت، مریم نوریان، الهام فخاری، نازنین زهتابان، مسعود فضل الهی، هدیه توکلیان، نغمه ملک، بهار خوشنام، الهام بت شکن، مریم صالحی، زهرا نجفی، سمیه خان بازاده، مونا نیکومنش، شهره خادمی، مرجان خردمند، اقدس بسطامی، محدثه یوسفی، شادی باعاطفه، منا جعفرزاده موسوی، ساینا سیف نراقی، سمیه شیخ الاسلامی، مبینا قاسمیان، مونا سیاه منصوری، ساجده بگ محمدی برگزار می‌شود.