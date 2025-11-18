به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ طرح بزرگ کرم آباد شهرستان پلدشت طرحی مهم و اثرگذار در جغرافیای سیاسی و طبیعی بزرگترین طرح اقتصاد مقاومتی شمالغرب کشور قرار است بعد از ۱۰ سال به بهره برداری کامل برسد .

این طرح بزرگ شامل سد- خط انتقال - ایستگاه‌های اصلی و فرعی و پایاب آن ۱۹ هزار ۲۵۰ هکتار اراضی دیم و بایر ماست که به سیستم‌های نوین آبیاری مجهز شدند .

مدیر آب منطقه‌ای آذربایجان غربی گفت: عملیات اجرائی این طرح مهم اقتصادی و کشاورزی در سال ۱۳۹۴ از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی کشور با هدف مهار و تنظیم آب‌های مرزی و توسعه شبکه‌های زهکشی در کشور آغاز شده است.

مجید رستگاری خاطر نشان کرد: برای اجرای این طرح تاکنون یک همت هزینه شده از طرف آب منطقه‌ای و معادل همین عدد از طرف وزارت جهاد کشاورزی هزینه شده که یک عدد قابل توجهی است

وی افزود: در اجرای در این طرح ۱۱۲ میلیون متر مکعب آب از رودخانه ارس برداشت و با خط انتقال ۲۰ کیلو متری با استفاده از سه ایستگاه اصلی و ۵ ایستگاه فرعی در پشت سد جمع. تا آبِ مزارع تأمین، کشاورزی پررونق و اقتصاد منطقه پویا شود.

مدیر آب منطقه‌ای استان گفت: پیشرفت اجرایی این طرح تاکنون ۹۹ درصد می‌باشد تنها ایستگاه شماره ۵ مانده که تلاش می‌کنیم تا یک ماه آینده پمپ‌های آن ایستگاه را نصب کنیم

اصغری رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: با اجرای این طرح‌های آبیاری حدود ۱۹ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی منطقه ما شاهد تحول خوبی در بحث تولید در منطقه و ایجاد زنجیره‌های ارزش این محصولات خواهیم بود .

رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت گفت: با بهره برداری طرح ملی و بزرگ کرم آباد علاوه بر اینکه برای ۱۵ هزار نفر زمینه شغلی فراهم خواهد شد و همچنین برای سرانه تولید مان در حوزه محصولات کشاورزی یکصد هزار تن افزوده خواهد شد .

سد کرم آباد پنجمین سد در آذربایجان غربی است که در خارج از بستر رودخانه وبصورت خاکی با هسته رسی ساخته شده است که ارتفاع آن از بستر رودخانه ۴۳ متر ، از پی سنگی ۵۵ متر و حجم عملیات خاک برداری آن حدود ۵ میلیون ۶۵۰ هزار متر مکعب است ، عرض تاج ان ده متر و ظرفیت مخزن سد ۵۴ میلیون متر مکعب و ظرفیت تنظیمی آن ۵۷ و نیم میلیون متر مکعب می‌باشد.

