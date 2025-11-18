پخش زنده
وزیر امور خارجه کشور در نخستین اجلاس سراسری استانداران کشورهای حاشیه خزر، این دریا را گنجینهای ارزشمند از تنوع طبیعی، زیستی و انرژی خواند و بر لزوم همافزایی استانهای ساحلی برای توسعه منطقهای تأکید کرد.
عباس عراقچی در این اجلاس بینالمللی که در تالار مرکزی رشت برگزار شد، اظهار داشت: دریای خزر گنجینهای ارزشمند از تنوع طبیعی، زیستی، انرژی و زیباییهای طبیعی است.
وی با اشاره به اهمیت این اجلاس افزود: این نشست فرصتی است برای همافزایی استانهای ساحلی در حوزههای مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که میتواند در حل مشکلات مرتبط با دریای خزر مؤثر باشد.
وزیر امور خارجه از استاندار گیلان برای میزبانی این اجلاس تقدیر کرد و گفت: این اقدام گامی مؤثر در جهت رفع مشکلات دریای خزر و پیشبرد اهداف تعیینشده است.
عراقچی در پایان با بیان اینکه دیپلماسی منطقهای آغاز شده، ابراز امیدواری کرد: این اجلاس زمینه همکاری بیش از پیش کشورهای حاشیه خزر را فراهم کند و تجربهای موفق در راستای توسعه منطقهای باشد.