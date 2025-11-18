به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان از فعالیت ۳۴ واحد آزمایشگاهی کنترل کیفیت آب و فاضلاب در این استان برای صیانت از سلامت عمومی و حفظ محیط زیست خبر داد.

صابر علیدادی اظهار کرد: این ۳۴ واحد آزمایشگاهی با بهره‌مندی از نیرو‌های متخصص و فنی در سه حوزه کنترل کیفیت آب، فاضلاب و آزمایشگاه فعالیت می‌کنند که از این تعداد، یک واحد به صورت سیار است.

وی مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب خوزستان را یکی از ارکان اصلی شرکت برشمرد و افزود: این مرکز با مسئولیت خطیر تضمین سلامت آب شرب و حفظ محیط زیست، از طریق نظارت مستمر، آنالیز کیفی و نمونه‌برداری از سیستم‌های آبرسانی و تصفیه‌خانه‌ها با رعایت استاندارد‌های ملی و بین‌المللی گام برمی‌دارد.

علیدادی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی به میزان ۱۷۶۰ نفرساعت برای کارشناسان گفت: شیوه نامه پایش ویژه در مواقع بحران طی شش ماهه نخست امسال اجرا شده و با توجه به رخداد‌های مختلف، استان به ۷ حوزه کاری تقسیم و با افزایش نقاط نمونه‌برداری، شناسایی و ارزیابی خطر ها و رصد شبکه ای شاخص‌های کیفی، مدیریت کیفیت آب در سامانه‌های آبرسانی تقویت شد.

مدیرعامل آبفا خوزستان خاطرنشان کرد: این شرکت از طریق تعامل مستمر با وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست و با اجرای طرح‌های مشترک پایشی و گزارش‌دهی منظم، به شناسایی، ارزیابی و مدیریت آسیب های احتمالی کمی و کیفی تاسیسات آبرسانی و تصفیه‌خانه‌ها با هدف ایجاد کمربند حفاظتی برای منابع آب اقدام کرده است.