نمایشگاه بزرگ "روستا آباد" مازندران با هدف معرفی توانمندیها و ظرفیتهای تولیدی روستاهای استان، با حضور ۲۰۰ غرفه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی قائمشهر گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در مازندران در حاشیه این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه که به همت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام استان برپا شده، محصولات و دستاوردهای تولیدات روستاهای مازندران در ۲۰۰ غرفه را به نمایش گذاشته است.
هوشمند صادق نژاد افزود: محصولات عرضه شده در نمایشگاه روستا آباد مازندران، گوشههایی از ظرفیت ها، توانمندیها و تولیدات فعالان اقتصادی روستاهای مازندران است که با پشتیبانی و حمایت تسهیلاتی بنیاد برکت زمینه ساز اشتغال پایدار در مناطق روستایی مازندران شده است.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مازندران با اشاره به سیاستهای حمایتی این ستاد از فعالان تولیدی و اقتصادی گفت: بنیاد برکت مازندران پارسال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان کسب و کار در استان پرداخت کرد که این رقم امسال تاکنون به ۴۵۰ میلیارد تومان رسیده و پیش بینی میشود میزان تسهیلات اعطایی تا پایان سال به ۷۵۰میلیارد تومان بالغ شود.
صادق نژاد یادآور شد: با اعطای تسهیلات از سوی بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام مازندران، پارسال تعداد ۴۵۰۰ شغل و امسال تاکنون ۴۰۰۰ شغل برای متقاضیان کسب و کارو تولید ایجاد شده و پیش بینی میشود تا پایان سال به پنج هزار شغل افزایش یابد.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در مازندران با قدردانی از کلیه دستاندرکاران برگزاری این نمایشگاه، رویداد بزرگ اقتصادی استان گفت: نمایشگاه روستا آباد مازندران تا سیام آبان از ساعت ۱۵ تا ۲۱ در محل دائمی نمایشگاه بین المللی مازندران در قائم شهر پذیرای بازدیدکنندگان و هم استانیها خواهد بود.