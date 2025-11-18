پخش زنده
مدیر و داوران بخش پوستر چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدوحید فخرموسوی دبیر چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر، طی حکمی اشکان قازانچایی را به عنوان مدیر بخش پوستر این دوره از جشنواره تئاتر فجر معرفی کرد.
ابراهیم حقیقی، جواد آتشباری و مهدی دوایی به عنوان داوران بخش پوستر چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر قازانچایی را همراهی میکنند.
چهل و چهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به دبیری سید وحید فخر موسوی در بهمن برگزار خواهد شد.