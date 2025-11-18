سرهنگ سلمان خواست خدایی گفت: اجرای چندین برنامه فرهنگی و معنوی از جمله مراسم تشییع نمادین پیکر شهدای گمنام بر دستان مردم شهید پرور و ولایت مدار شهر‌های سیخت و مارگون از جمله این برنامه ها است.

سرهنگ خواست خدایی افزود: قرار است با حضور کاوران حامل پیکر شهدای گمنام در شهر‌های سی سخت و مارگون آئین‌هایی نمادین برگزار و مردم با شرکت در این آئین‌ها با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کنند.

وی با بیان اینکه مردم ولایت مدار و شهید پرور منطقه زیلایی در شهرستان مارگون صبح امروز میزبان پیکر شهدای گمنام هستند، اضافه کرد: قرار است در این برنامه معنوی مردم این منطقه در مراسم نمادین تشییع شهدای گمنام شرکت کرده و به مقام شامخ شهدا ادی احترام کنند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان با بیان اینکه در این کاوران پیکر ۶ شهید گمنام مهیمان مردم استان هستند ادامه داد: از این پیکر های شهدای خوشنام سه شهید در استان تشییع و خاکساری و پیکر سه شهید دیگر که به صورت امانی در استان هستند پس از سفر به مناطق مختلف استان برای خاکسپاری به تهران منتقل می‌شوند.

سرهنگ خواست خدایی با بیان اینکه از این سه شهید استان، پیکر دو شهید در محوطه دانشگاه فرهنگیان و ستاد کنگره شهدای یاسوج به خاک سپرده می‌شوند گفت: پیکر یک شهید هم در منطقه تلخاب شیرین در شهرستان گچساران تدفین می‌شود.

وی با اشاره به زمان برگزاری خاکسپاری شهدا در استان اضافه کرد: پیکر مطهر این شهدا همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س) در مراسم پیاده روی حرم تا حرم از حرم مطهر امامزاده عبدالله تشییع و در میدان جهاد بر پیکر این شهدا نماز میت اقامه، سپس برای خاکسپاری به مناطق در نظر گرفته شده منتقل می‌شوند.