به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، کارشناس جهاد کشاورزی استان مرکزی با اعلام این خبر گفت: پانصد و 50 هکتار از مزارع استان مرکزی معطر به عطر زعفران ایرانی است و شهرستان های خمین، کمیجان و شازند در تولید طلای سرخ پیشتاز هستند.

رضا محمدی افزود: کم آب بر بودن، صرفه اقتصادی و هزینه کم تولید سبب شده کشاورزان استان مرکزی در سالهای اخیر از کشت زعفران استقبال کنند.

او ادامه داد: شهرستان کمیجان با میانگین برداشت 9 کیلوگرم در هر هکتار یکی از برترین شهرستان های استان در تولید زعفران است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کمیجان هم گفت: تا سال 1402 این شهرستان با 30 هکتار سالانه 120 کیلوگرم زعفران تولید می کرد.

مهدی غلامحسینی افزود: با تلاش کشاورزان و استفاده از یافته های محققان جهاد کشاورزی هم اکنون 52 هکتار از زمین های زراعی این شهرستان زیر کشت زعفران است وسالانه 250 کیلوگرم زعفران خشک از سطح آن برداشت می شود.