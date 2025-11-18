معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از عرضه فوق‌العاده مواد اولیه نساجی در بازار بورس کالا برای تعادل‌بخشی به قیمت‌ها خبر داد.



به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای ابراهیم شیخ گفت: به منظور تعادل بخشی به قیمت‌ها، فردا چهارشنبه ۲۸ آبان ماه عرضه فوق العاده مواد اولیه نساجی (پلی پروپیلن) در بازار بورس کالا انجام خواهد شد.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت با اعلام حمایت قاطع دولت از نساجی به عنوان مزیت اقتصادی کشورمان افزود: فردا با افزایش عرضه، جهش تقاضای این محصول در روز‌های پیش‌رو فروکش خواهد کرد و بازار به ثبات خواهد رسید.