مهدی خراسانچی دبیر برنامه ملی توسعه اقتصاد دریامحور درمصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، افزود: نمایشگاه ملی توانمندی‌های دانش‌بنیان اقتصاد دریامحور به مناسبت دومین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلان اقتصاد دریامحور برگزار شد و شرکت‌های دانش‌بنیان آخرین دستاورد‌های خود را در حوزه‌های علمی، فناوری، زیستی و صنعتی ارائه خواهند کرد.

وی افزود: شرکت‌های دانش بنیان آخرین محصولات و طرح‌های نوآورانه خود را در هفت محور شامل حمل‌ونقل دریایی و خدمات بندری، زیست‌فناوری دریا، ساخت و تعمیر شناور، شیلات و آبزی‌پروری، فناوری‌های نوظهور، آب و انرژی‌های فراساحلی و صنایع دفاعی در نمایشگاهی که در مصلی امام خمینی طی روز‌های ۲۷ و ۲۸ آبان ارائه شد.

دبیر برنامه ملی توسعه اقتصاد دریامحور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده دریا در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، منابع آب شیرین، مواد معدنی و گردشگری، گفت: این منابع می‌توانند پایه‌های اقتصاد دریامحور ایران باشند.

مهدی خراسانچی افزود: حوزه دفاعی، محیط زیست و تحول دیجیتال نیز بخش‌های مهمی از اقتصاد دریا هستند.

وی با تاکید بر اینکه امروز اقتصاد دریامحور بخش قابل توجهی از رشد اقتصاد جهانی را بر پایه خود شکل داده و ایران نیز در برنامه هفتم پیشرفت، افزایش سهم اقتصاد دریامحور را در تولید ناخالص داخلی خود هدف گذاری کرده است، توسعه فناوری‌های بومی، تقویت همکاری بین سازمانی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دریایی را از اصلی‌ترین برنامه‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در سال جاری عنوان کرد.

دبیر برنامه ملی توسعه اقتصاد دریامحور با اشاره به عقب‌ماندگی در تحقق اهداف برنامه ششم از جمله پرورش ماهی در قفس و نبود فناوری‌های پیشرفته ساخت شناور، گفت: کشور‌های همسایه با سرمایه‌گذاری گسترده و بهره‌گیری از مشاوران خارجی توانسته‌اند تولید و توسعه دریایی خود را افزایش دهند.

وی به هوشمندسازی، حذف فرایند‌های زائد، روان‌سازی ورود و خروج کالا و کاهش توقف‌های طولانی در ترخیص اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون ۱۵ سازمان مختلف با مقررات متفاوت در این روند دخالت دارند و همین امر موجب تأخیر‌های غیرمنطقی می‌شود.