رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهاراتی غیرمنتظره از احتمال گفت‌و‌گو با نیکلاس مادورو خبر داد؛ موضعی که با استقبال فوری رئیس‌جمهور مکزیک و اعلام آمادگی او برای میانجی‌گری مواجه شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران در فلوریدا، از احتمال گشوده شدن کانال گفت‌و‌گو با دولت نیکلاس مادورو خبر داد، ترامپ در حالی که آمریکا آرایش نظامی خود را در دریای کارائیب تقویت کرده، گفت: ممکن است گفت‌و‌گو‌هایی با مادورو داشته باشیم و خواهیم دید که نتیجه چه می‌شود، آنها مایل به گفت‌و‌گو هستند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که واشنگتن تنها ساعاتی پیش از این اظهارات، گروهی مرتبط با دولت ونزوئلا را تروریستی خوانده و بزرگترین ناو هواپیمابر خود را به منطقه اعزام کرده است.

وی جزئیاتی در مورد زمان یا ترکیب هیئت‌های مذاکره‌کننده ارائه نکرد و صرفاً تکرار کرد که این ونزوئلاست که مایل به صحبت است.

در پی این اظهارات، کلودیا شینبام، رئیس‌جمهور مکزیک، از این ایده استقبال کرد و خواستار حل اختلافات میان واشنگتن و کاراکاس از طریق گفت‌و‌گو شد.

شینبام در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها تأکید کرد: امیدوارم این گفت‌و‌گو انجام شود، ما کشوری هستیم که همواره به دنبال صلح، گفت‌و‌گو و حل مسالمت‌آمیز مناقشات است و با هرگونه تهاجم مخالفیم.

موضع جدید ترامپ و استقبال مکزیک از آن در شرایطی مطرح می‌شود که وزارت خارجه آمریکا تنها چند ساعت پیش، گروه موسوم به کارتل خورشید‌ها (Cartel de los Soles) را که به دولت مادورو مرتبط می‌داند، در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده بود.

ترامپ در پاسخ به سؤال خبرنگاران تأیید کرد، این اقدام به واشنگتن اجازه می‌دهد تا به دارایی‌های مادورو یا زیرساخت‌های داخل ونزوئلا حمله کند، اما بلافاصله تأکید کرد: ما نگفته‌ایم که قصد انجام آن را داریم و ممکن است (با ونزوئلا) گفت‌و‌گو کنیم.

این تحولات همچنین با ورود ناو هواپیمابر یواس‌اس جرالد آر. فورد، بزرگترین ناوگان دریایی آمریکا، به دریای کارائیب همزمان شده است، و به موازات این اقدامات، آمریکا به بهانه مبارزه با مواد مخدر، عملیات‌های نظامی خود را در منطقه افزایش داده است.

این سیاست دوگانه واشنگتن – تهدید نظامی و تروریستی خواندن نهاد‌های مرتبط با دولت ونزوئلا از یک سو و اعلام آمادگی برای گفت‌و‌گو از سوی دیگر که اکنون با پیشنهاد میانجی‌گری مکزیک نیز همراه شده، ابهام در مورد اهداف واقعی دولت ترامپ در قبال کاراکاس و آینده روابط در قاره آمریکا را افزایش داده است.