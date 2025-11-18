پخش زنده
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود از تخصیص ۱۷۸ میلیارد ریال اعتبار برای تسهیلات مکانیزاسیون در سال زراعی جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندورود از تخصیص ۱۷۸ میلیارد و ۴۳۰ میلیون ریال اعتبار برای تسهیلات مکانیزاسیون در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ خبر داد.
فاطمه عباسپور با اعلام این خبر گفت: از این مبلغ، تاکنون ۸۶ میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال برای تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینآلات کشاورزی هزینه شده است.
وی افزود: این اعتبار برای خرید دستگاههای نشاکار، کمباین برنج، تراکتور، تیلر و دنبالهبندهای مختلف در نظر گرفته شده است.
مدیر جهاد کشاورزی میاندورود با اشاره به روند مثبت پرداخت تسهیلات اظهار داشت: هماکنون چندین پرونده دیگر برای دریافت تسهیلات مکانیزاسیون در شعب بانک کشاورزی این شهرستان در دست اقدام است.
این اقدام در راستای سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی برای مدرنیزاسیون و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و با هدف ارتقای سطح مکانیزاسیون مزارع شهرستان میاندورود انجام شده است.