فرمانده يگان حفاظت از منابع آبزي سازمان شيلات ايران از توقيف شناور صيد ترال در حدود ۲۰ مایلی کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ علیرضا شعبانپور، افزود: در راستای صیانت از حقوق عامه و حمایت از صیادان قانونمند، یک فروند شناور لنج صیادی مجهز به ادوات صید ترال در حدود ۲۰ او افزود: این شناور متعلق به اسکله جلالی بوشهر و دارای شماره ثبتی مشخص بود، پس از بازرسی اولیه و براساس دستور مقام قضایی توقیف و پرونده آن به یگان حفاظت منابع آبزیان کیش ارجاع داده شد.
سرهنگ شعبان پور خاطرنشان کرد: در این عملیات، ناخدا و ۶ نفر از خدمه شناور بازداشت و روانه زندان شدند.
او افزود: در بررسی پرونده، عملیات تخلیه پنج بسته تور ترال به وزن حدود یک تن انجام شد که خسارتهای جدی به محیط زیست دریایی، مرجانها و گونههای زینتی و کفزی وارد کرده بود.
فرمانده یگان حفاظت از منابع آبزی سازمان شیلات ایرا، گفت: دو تخته ترال، طنابهای مربوط و حدود ۸۰۰ کیلوگرم انواع ماهیهای غیرمجاز شامل کفشک، مارماهی، شعری، کافر، پرسی و سلطان از این شناورها توقیف شد.
سرهنگ شعبانپور تصریح کرد: ادوات صید غیرمجاز نیز به انبار یگان منتقل و شناور تا اطلاع ثانوی توقیف خواهد بود.
او خاطرنشان کرد: برخورد با اینگونه تخلفات نیازمند توجه ویژه به مسائل امنیتی، حفاظتی و مراقبتی است و یگان حفاظت منابع آبزیان با جدیت در این مسیر اقدام خواهد کرد.