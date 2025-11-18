پخش زنده
زاهدان نخستین شهر پایلوت رفع مشکلات فاضلاب محلات مورد هدف بازآفرینی شهری کشور انتخاب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: این تصمیم مهم در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان مناطق کمبرخوردار اتخاذ شده و مقرر است که اقدامات اجرایی آن با همکاری دستگاههای ذیربط در سطح ملی و محلی به مرحله اجرا درآید.
مهدی پارسی افزود: اجرای این طرح میتواند زمینهساز بهبود وضعیت زیستمحیطی و ارتقای سلامت عمومی در سطح محلات هدف زاهدان باشد و تاثیرات مثبتی در زندگی شهروندان این مناطق به همراه خواهد داشت.
وی ضمن تاکید بر ضرورت ساماندهی و بهبود شبکههای فاضلاب در محلات شهری گفت: با توجه به وضعیت موجود و نیاز به اقدامات فوری در زمینه مدیریت فاضلاب این طرح بهعنوان یک اولویت ملی مطرح شده و همکاری دستگاههای مختلف در این راستا میتواند در کاهش مشکلات زیستمحیطی و بهبود شرایط زندگی مردم موثر باشد.
مدیر کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: بنابر دستور وزیر راه و شهرسازی لازم است که طرح رفع مشکلات فاضلاب محلات مورد هدف بازآفرینی در زاهدان تا پایان سال جاری بهطور کامل تعیین تکلیف شده و اقدامات اجرایی آن آغاز گردد. این تصمیم بهمنظور تسریع در روند بهبود وضعیت فاضلاب و دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری در زاهدان اتخاذ شده است.