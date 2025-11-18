به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،شمس الله فیروزیان در سومین کمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد استان آذربایجان شرقی آموزش و پرورش را نهادی اثرگذار و در ارتباط با اقشار مختلف جامعه دانست و بر لزوم همکاری مضاعف سایر سازمان‌ها با این نهاد برای افزایش اثربخشی برنامه‌های پیشگیرانه تاکید نمود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان شرقی با اشاره به اجرای طرح یاریگران زندگی در مدارس، خواستار ریشه‌یابی و شناسایی سرچشمه‌های بروز اعتیاد در نوجوانان با همراهی خانواده‌ها، اولیای پیشرو و خود دانش‌آموزان شد.

فیروزیان با اشاره به ابعاد بین‌المللی معضل مواد مخدر افزود: این پدیده یکی از مشکلات جدی جوامع امروزی است که ابعاد مختلفی را در بر می‌گیرد.

احمد موقری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات ارزشمند انجام‌ شده پس از انقلاب اسلامی بر لزوم اطلاع‌رسانی دقیق و جهاد تبیین در این حوزه تاکید کرد.

این جلسه با هدف هم‌افزایی و تقویت اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه در سطح استان برگزار شد.