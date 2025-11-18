به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی
، معاون پیش بینی اداره کل هواشناسی استان گفت: گزارش ایستگاههای هواشناسی نشان میدهد که خشکترین سال آبی گذشته را پشت سر گذاشتیم به طوری که در سال زراعی گذشته از ابتدای پاییز ۱۴۰۳ تا تابستان گذشته فقط ۵۷ درصد از بارشها را دریافت کردیم و به طور میانگین ۴۳ درصد میزان بارشها کمتر از نرمال و شرایط عادی بوده و پنجمین سال پیاپی خشکسالی در استان بوده است.
رضا مرادی افزود: با گذشت حدود دو ماه از پاییز( سال آبی) جاری بارشی در استان صورت نگرفته و بارش ها صفر بوده، در صورتیکه تا الان باید بطور میانگین ۲۱ میلی متر بارش اتفاق می افتاد و این خود زنگ خطر برای تشدید خشکسالی است.
او گفت: الگوها نشان می دهد به تدریج بارش ها از آذر رو به بهبود است و براساس پیش بینی های فصلی، بارش ها در زمستان عمدتا گرایش به سمت نرمال می رود اما نمی تواند خشکی و کمبود بارش در دو ماه اول پاییز و خشکسالی های پیاپی را جبران کند.
مدیرعامل شرکت آبفای استان هم با توجه به خشکسالیهای پیاپی و کاهش بارشها و کمبود منابع آبی گفت: خوشبختانه با تلاش شبانه روزی همکاران با اجرای طرح هایی از جمله حفر و تجهیز ۱۵ حلقه چاه و خط انتقال ۲۰ کیلومتر و کمک و همراهی مردم توانستیم فصل تابستان را با کمترین تنش مخصوصا شهرهای اراک و ساوه پشت سر بگذاریم.
سعید سرآبادانی با بیان اینکه از ابتدای پاییز تاکنون بارندگی صورت نگرفته و بی سابقه در چند سال اخیر بوده، افزود: خانواده ها با بهینه و مدیریت مصرف و روشهایی که وجود دارد می توانند ۳۰ تا ۴۰ درصد در مصرف آب صرفه جویی کنند و این کمک بزرگی به منابع آبی است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان هم با بیان اینکه دو سد بزرگ استان به پایین ترین حجم ذخیره خود در سال های اخیر رسیده است، گفت: براساس رصد و پایش آخرین وضعیت، متاسفانه سد کمال صالح با ظرفیت ۹۵ میلیون متر مکعب ۱۱ و هفت دهم میلیون مترمکعب آب دارد و از حدود هزار لیتر بر ثانیه انتقال آب به شهر اراک در سال گذشته به به ۳۰۰ لیتر کاهش یافته که با این وضعیت پیش بینی می شود تا ابتدای اسفند امسال سد کمال صالح بیشتر آب نداشته باشد.
حسین اسدی افزود: سد الغدیر ساوه هم با ۲۷۷ میلیون متر مکعب ظرفیت، تنها ۱۶ و دو دهم میلیون متر مکعب آب دارد و حدود ۲۰۰ هزار لیتر آب مانده تا به حجم غیر استحصال و یا حجم آب مرده برسد.
او با توجه به کاهش بارشها از مردم خواست تا با مدیریت مصرف از بحران کم آبی عبور کنیم و صنعتگران هم بازچرخانی و استفاده پساب را جایگزین آب شرب کنند.