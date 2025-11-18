پخش زنده
با اجرای حکم قضایی، ۱۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت ۱۲ هزار مترمربع در شهرستان بابلسر قلعوقمع و به چرخه تولید کشاورزی بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آقاجانی دلاور، مدیر جهاد کشاورزی بابلسر با اعلام این خبر گفت: در راستای صیانت از اراضی زراعی و باغی و براساس دستور مقام قضایی، ۱۷ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل تفکیک، دیوارکشی و شنریزی در اراضی کشاورزی روستای مقریکلا با همکاری نیروی انتظامی قلعوقمع شد.
وی با اشاره به ضرورت حفظ اراضی کشاورزی تأکید کرد: این مدیریت با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز برخورد قاطع خواهد داشت و از تمام ظرفیتهای قانونی برای حفاظت از اراضی کشاورزی بهره میگیرد.
مدیر جهاد کشاورزی بابلسر در پایان هشدار داد: تغییر کاربریهای غیرمجاز، علاوه بر تهدید امنیت غذایی، موجب تخریب محیطزیست و کاهش تولیدات کشاورزی میشود و مقابله با آن نیازمند همکاری همه دستگاهها و نهادهای مسئول است.