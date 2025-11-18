به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ورزشکاران آباده‌ای به عنوان نماینده فارس در مسابقات قهرمانی کونگ فو کمپو کشور در آذربایجان غربی که به مدت ۲ روز برگزار شد توانستند ۲ نشان طلا، یک نقره و چهار برنز را به دست آورند.

محسن طیبی در رده جوانان و علی رمضانی در رده بزرگسالان و اوزان ۷۸ کیلوگرم نشان طلا، مجتبی احمدی نیا در رده جوانان و وزن ۵۱ کیلوگرم نشان نقره، محمد متین چابوک نیا در وزن ۴۸ کیلوگرم، سیدامیر حسینی در وزن ۶۳ کیلوگرم، علی حسنی سورک در وزن ۹۰ کیلوگرم و در رده جوانان نشان برنز و یعقوب میرزایی در رده بزرگسالان و وزن ۶۳ کیلوگرم موفق به کسب نشان برنز شدند.