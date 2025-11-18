تاکنون هیچ موردی از علائم تب برفکی در دام‌های شهرستان خور و بیابانک مشاهده و گزارش نشده است.

خبری از ابتلا به تب برفکی در خور و بیابانک نبود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر شبکه دامپزشکی خوروبیابانک در جلسه قرارگاه پیشگیری و کنترل تب برفکی شهرستان گفت: اقدامات پیشگیرانه با هماهنگی ستاد مدیریت بحران و قرارگاه پیشگیری و کنترل تب برفکی شهرستان در حال اجراست.

مصطفی شایگان افزود: وضعیت دام‌های شهرستان پایدار بوده و در رصد و پایش مستمر صورت گرفته هیچ نشانه‌ای از بیماری مشاهده نشده است.

وی با اشاره به اهمیت هوشیاری و اقدامات پیشگیرانه گفت: برای حفظ سلامت دام‌ها، دامپزشکی به صورت مستمر در حال پایش واحد‌های دامداری است و دستورالعمل‌های کنترل رفت و آمد دام در محور‌های ورودی و خروجی شهرستان با جدیت و با همکاری همه جانبه انتظامی شهرستان دنبال می‌شود.

مدیر شبکه دامپزشکی خوروبیابانک همچنین از دامداران خواست توصیه‌های بهداشتی را جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه نشانه مشکوک، موضوع را به شبکه دامپزشکی گزارش دهند.