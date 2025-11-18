پخش زنده
امروز: -
تاکنون هیچ موردی از علائم تب برفکی در دامهای شهرستان خور و بیابانک مشاهده و گزارش نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر شبکه دامپزشکی خوروبیابانک در جلسه قرارگاه پیشگیری و کنترل تب برفکی شهرستان گفت: اقدامات پیشگیرانه با هماهنگی ستاد مدیریت بحران و قرارگاه پیشگیری و کنترل تب برفکی شهرستان در حال اجراست.
مصطفی شایگان افزود: وضعیت دامهای شهرستان پایدار بوده و در رصد و پایش مستمر صورت گرفته هیچ نشانهای از بیماری مشاهده نشده است.
وی با اشاره به اهمیت هوشیاری و اقدامات پیشگیرانه گفت: برای حفظ سلامت دامها، دامپزشکی به صورت مستمر در حال پایش واحدهای دامداری است و دستورالعملهای کنترل رفت و آمد دام در محورهای ورودی و خروجی شهرستان با جدیت و با همکاری همه جانبه انتظامی شهرستان دنبال میشود.
مدیر شبکه دامپزشکی خوروبیابانک همچنین از دامداران خواست توصیههای بهداشتی را جدی بگیرند و در صورت مشاهده هرگونه نشانه مشکوک، موضوع را به شبکه دامپزشکی گزارش دهند.