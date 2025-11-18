



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی لارستان از کشف دو دستگاه موتورسیکلت سرقتی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمد رستمی اظهار داشت: ماموران انتظامی این شهرستان حین گشت زنی در سطح حوزه به دو دستگاه موتورسیکلت فاقد پلاک و تنه مخدوش به صورت بلاصاحب مشکوک شدند.

وی ادامه داد: پس از کارشناسی مشخص شد دارای سابقه سرقت از استان هرمزگان، شهرستان رودان می‌باشند. در این راستا از مالباختگان برای سیر مراحل اداری دعوت شد .



