پیکر مطهر هفت شهید گمنام دوران دفاع مقدس با استقبال اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئولان استان،وارد کرمانشاه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کرمانشاه گفت: پیکر مطهر سه تن از این شهدای گمنام در شهر کرمانشاه تشییع و خاکسپاری می‌شود و چهار شهید دیگر در دیگر شهرستان‌های استان تشییع و تدفین خواهند شد.

سرهنگ یونس عزیزی افزود: پیکر مطهر یکی از این شهدای گمنام که در عملیات کربلای پنج در منطقه عملیاتی شلمچه به شهادت رسیده است در محل پدافند هوایی هوافضای شهر کرمانشاه به خاک سپرده خواهد شد.

وی افزود: پیکر یکی دیگر از این شهدای گمنام که در عملیات بدر در منطقه عملیاتی شرق دجله به مقام شهادت نائل آمده است در محل شرکت گاز کرمانشاه تدفین خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کرمانشاه افزود: پیکر مطهر سومین شهید گمنام نیز که در عملیات عاشورا در منطقه عملیاتی میمک به شهادت رسیده است در محل اردوگاه توحید کرمانشاه به خاک سپرده می‌شود.

‌عزیزی به بیان اینکه ‌پیکر مطهر چهارمین شهید گمنام در ناحیه مقاومت شهرستان جوانرود تدفین می‌شود، گفت: این شهید گمنام در عملیات خیبر در منطقه عملیاتی مجنون تفحص شده است.

وی ادامه داد: پیکر مطهر پنجمین شهید گمنام در بخش فش شهرستان کنگاور به خاک سپرده می‌شود. این شهید گمنام در عملیات‌های مربوط به درگیری‌های کردستان به شهادت رسیده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کرمانشاه افزود: پیکر مطهر ششمین شهید گمنام نیز که در عملیات والفجر سه در منطقه عملیاتی مهران به شهادت رسیده است در مرز خسروی شهرستان قصرشیرین تدفین خواهد شد.

‌عزیزی با بیان اینکه پیکر مطهر هفتمین شهید گمنام در دانشگاه آزاد اسلام‌آباد غرب به خاک سپرده می‌شود، گفت: این شهید گمنام در عملیات والفجر چهار در منطقه عملیاتی پنجوین به شهادت رسیده است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان کرمانشاه افزود: پیکر مطهر این شهدای گمنام به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، میهمان هیات‌های مذهبی و محافل و مجالس عزاداری در سطح استان خواهند شد و در نهایت در نقاط مختلف استان تشییع و تدفین می‌شوند.