پخش زنده
امروز: -
۷۳۷ واحد صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی در آذربایجانغربی فعالیت میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی آذربایجانغربی در جلسه توسعه واحدهای صنعتی مجهز به فناوریهای نوین در جمع مدیران صنایع تبدیلی و غذایی منطقه سه کشور گفت: ۷۳۷ واحد صنایع تبدیلی استان سالانه چهار هزار و ۲۰۰ تن مواد خام کشاورزی کشور را ذخیرهسازی و فرآوری کرده و با ایجاد ارزش افزوده، نقش مهمی در امنیت غذایی کشور ایفا میکنند.
محمد دمکری افزود: صنایع تبدیلی و غذایی آذربایجانغربی با ثبت رشد قابل توجه در شاخصهای تولید، سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال، به یکی از محورهای مهم تأمین پایدار محصولات کشاورزی کشور تبدیل شده است.
دمکری، با بیان اینکه افزایش کیفیت محصولات و کاهش هزینه تمامشده، از اولویتهای اصلی بخش کشاورزی استان است، اظهارکرد: اجرای سیاستهای کلان وزارت جهاد کشاورزی در احیا و توسعه صنایع تبدیلی، فرآوری ضایعات کشاورزی برای تولید خوراک دام، طیور و آبزیان و ارتقای ظرفیتهای ذخیرهسازی و نگهداری محصولات، از برنامههای محوری این استان است.
در این نشست که با حضور پوربیگی، رئیس گروه برنامه ریزی دفتر مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی برگزارشد، راهکارهای توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات فراسودمند با رویکرد صادراتی بررسی شد.
افشانی، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی منطقه سه کشور هم با قدردانی از عملکرد آذربایجانغربی، بر ضرورت برگزاری مستمر نشستهای منطقهای برای همافزایی بیشتر تأکید کرد.
صنایع تبدیلی و غذایی آذربایجانغربی با ثبت رشد قابل توجه در شاخصهای تولید، سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال، به یکی از محورهای مهم تأمین پایدار کالاهای اساسی کشور تبدیل شده است.