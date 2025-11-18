به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس ستاد دیه کاشان گفت: دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه دوره اول استعداد‌های درخشان شهید ترکیان‌فر کاشان ۴۰۰ میلیون ریال از محل نذور ایام فاطمیه را برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد اختصاص دادند.

علی راحمی با اشاره به اینکه تا کنون ۶ زندانی را دانش آموزان آزاد کرده‌اند افزود:در نتیجه این اقدام نیکوکارانه، دو زندانی شامل یک مادر و یک پدر دانش‌آموز از بند رهایی یافتند و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

رئیس ستاد دیه کاشان گفت: امسال ۱۱۰ زندانی با بدهی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان با کمک خیران، گذشت شاکی‌ها و پرداخت وام از بند رهایی یافته‌اند.