ثبت اسناد ایلام در کمتر از هشت ماه از اهداف عبور کرد و با تحقق ۲۰۰ درصدی تک‌برگ‌سازی، در جایگاه اول کشور قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «کیوان نیازی» مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام از پیشتازی استان در اجرای طرح ملی تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگ خبر داد و اظهار داشت: ایلام توانسته است در کمتر از هشت ماه نخست سال جاری حدود ۲۰۰ درصد برنامه عملیاتی مصوب سال ۱۴۰۴ را محقق کند.

وی افزود: این استان با عملکردی فراتر از انتظار، در جایگاه نخست کشور قرار گرفته و عنوان برتر ملی را از آن خود کرده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان ایلام با تأکید بر اینکه این موفقیت نتیجه تلاش و همت جهادی کارکنان واحد‌های ثبتی در سراسر استان است، ادامه داد: این میزان پیشرفت در اجرای قانون الزام، اقدامی کم‌نظیر در سطح کشور بوده و نشان‌دهنده اراده جدی مجموعه ثبت ایلام در توسعه خدمات نوین و تسهیل امور مردم است.