دیدار با نخستوزیر روسیه و شرکت در سه نشست جداگانه با حضور تجار و بازرگانان ، دانشجویان و مدیران نهادهای ایرانی، از جمله برنامههای روز نخست سفر معاون اول رئیس جمهور کشورمان در مسکو بود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو ، دیدار و مذاکره با نخستوزیر روسیه ، نخستین برنامه معاون اول رئیس جمهور کشورمان در مسکو بود.
محمد رضا عارف که با هدف شرکت در بیست و چهارمین نشست نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به مسکو سفر کرده است، در نخستین برنامه سفر رسمی خود با میخائیل میشوستین نخستوزیر روسیه دیدار کرد.
آقای عارف که در رأس هیأتی سیاسی و اقتصادی از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت به مسکو سفر کرده است، در دیدار با نخستوزیر روسیه ، بر اراده جدی جمهوری اسلامی ایران برای تقویت مناسبات با روسیه تاکید کرد.
معاون اول رئیس جمهور در آغاز این دیدار ضمن ابراز خرسندی از روند توسعه مناسبات دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، از مواضع مسکو به ویژه در مجامع بینالمللی بویژه در مسائل اخیر مربوط به مکانیزم ماشه قدردانی کرد.
عارف با اشاره به عضویت و همکاری مشترک تهران و مسکو در سازوکارها و سازمانهای منطقهای و بینالمللی همچون بریکس، شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: این سازمانها از ظرفیت های فوقالعادهای برخوردار هستند و همکاری دو کشور در این چارچوب میتواند به همکاریها تحرک بیشتری ببخشد.
وی با بیان اینکه به توسعه روابط با روسیه اعتقاد داریم، خاطرنشان کرد: روابط ایران و روسیه فارغ از تحولات جاری می تواند در مسیر توسعه حرکت کند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به امضای معاهده جامع راهبردی ایران و روسیه در سفر دیماه ۱۴۰۳ مسعود پزشکیان رئیسجمهور به مسکو گفت: این سند، راهنمای حرکت و ارتقای روابط دو کشور به بالاترین سطح است.
عارف در ادامه با اشاره به نهایی شدن قانون موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، به تهدیدات مشترک علیه دو کشور در فضای سایبر اشاره و بر ضرورت تسهیل روند فعلی برای حفاظت از زیرساختهای حیاتی دو کشور تاکید دارند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در اردیبهشتماه سال جاری در مسکو، نسبت به عملیاتی شدن اسناد و رفع موانع فراروی اجرای توافقات صورت گرفته ابراز امیدواری کرد.
وی پیشنهاد داد که نشست آتی این کمیسیون ۲۷ تا ۲۹ بهمن به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.
میخائیل میشوستین ، نخستوزیر روسیه نیز در این دیدار با اشاره به سفر اخیر به تهران و ملاقات خود با رئیسجمهوری اسلامی ایران، از عارف خواست که گرمترین و بهترین سلام ها را به دکتر پزشکیان ابلاغ کند.
میشوستین با بیان اینکه فدراسیون روسیه به دنبال تحکیم روابط با جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول همجواری است، به امضای معاهده جامع راهبردی میان دو کشور اشاره کردو بر اهتمام به اجرای توافقات در چارچوب این سند تاکید کرد.
وی اشاره به لازمالاجرا شدن موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: اجرای این موافقتنامه، فرصت ارتقای مبادلات دوجانبه را فراهم میکند.
وی در ادامه از کریدور شمال-جنوب به عنوان مسیر استراتژیک برای منطقه اوراسیا یاد کرد و بر تقویت ترانزیت کالا و تکمیل زیرساختهای مورد نیاز تاکید کرد.
میشوستین با اشاره به تحصیل ۹۵۰۰ دانشجوی ایرانی در دانشگاههای روسیه بر تقویت تعاملات در حوزه های مختلف تأکید کرد.
محمدرضا عارف عصر دوشنبه نیز با تجار و بازرگانان ایرانی مقیم روسیه ، نمایندگان دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در این کشور و نیز دیپلماتها و مدیران نهادهای ایرانی به گفتوگو نشست .
بیست و چهارمین اجلاس نخستوزیران سازمان همکاری شانگهای از امروز سهشنبه در مسکو آغاز به کار میکند.
ایران، روسیه، بلاروس، چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، تاجیکستان و ازبکستان دارندگان عضویت کامل این سازمان همکاری هستند.