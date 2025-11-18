به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ محمد داودی گفت: در راستای ارتقای نظم و کاهش حوادث رانندگی، طرح تشدید برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در سطح معابر شهری اجرا شد که در مدت ۴۸ ساعت، ۲۱۵ فقره تخلف حادثه‌ساز توسط مأموران ثبت و اعمال قانون شد.

وی گفت: در این طرح، یک فقره گواهینامه به دلیل تکرار تخلفات حادثه‌ساز ضبط و ۳۱ دستگاه وسیله نقلیه نیز توقیف ساعتی و فیزیکی شدند.

رئیس پلیس راهور بجنورد افزود: ۵ موتورسیکلت فاقد پلاک و ۳۸ وسیله نقلیه دارای نقص در سیستم روشنایی متوقف یا اعمال قانون شدند.

وی با اشاره به اینکه یک دستگاه خودروی سواری که بیش از ۱۰ میلیون تومان خلافی داشت نیز توقیف شد، تأکید کرد: اجرای قاطعانه طرح‌های ترافیکی باهدف کاهش تصادفات و حفظ جان شهروندان ادامه خواهد داشت و پلیس با رانندگان متخلف بدون اغماض برخورد می‌کند.