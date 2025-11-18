به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، غریبی در این بازدید از از آغاز عملیات آسفالت ۶ کیلومتر مسیر افراسیاب و تعیین‌تکلیف پروژه‌های معطل‌مانده تازه‌آباد و پیچون خبر داد.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های شهرستان سنندج عقب ماندگی در حوزه راه‌های روستایی است افزود: سنندج هنوز حدود ۳۰۰ کیلومتر جاده خاکی و آسفالت‌نشده دارد.

فرماندار سنندج با تأکید بر اینکه توسعه راه‌های روستایی کلید رونق اقتصادی و عدالت اجتماعی است، افزود: ما با تمام توان پیگیر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام هستیم و تلاش می‌کنیم تا هیچ روستایی در سنندج بدون راه مناسب باقی نماند.