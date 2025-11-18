به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ دانشجویان متقاضی وام تحصیلی؛ جهت ثبت درخواست وام از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ لغایت ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ به سامانه یکپارچه صندوق رفاه مراجعه و ثبت نام کنند.

فرایند درخواست دانشجویانی که برای اولین بار متقاضی وام دانشجویی هستند به شرح ذیل است:

۱- ارائه مدارک به صورت حضوری یا ارسال به پست الکترونیک جهت بررسی توسط کارشناس مربوط به هر رشته فرم درخواست وام، تعهد محضری حکم کارگزینی ضامنین و گواهی کسر از حقوق با مهر و امضا سازمان جهت دریافت فرم و اطلاع از مدارک به اینجا مراجعه کنید … ارائه گواهی کسر از حقوق صرفاً برای دانشجویانی خواهد بود که مجموع وام‌های دریافتی آنان بیش از ۱۲۰ میلیون تومان می‌شود.

۲- مراجعه به سایت یکپارچه صندوق رفاه، تشکیل پرونده و تکمیل اطلاعات جهت اطلاع بیشتر به اینجا مراجعه فرمائید.

دانشجویانی که در مقطع تحصیلی فعلی دارای پرونده هستند نیاز به ایجاد پرونده جدید نیست.

ثبت شماره حساب بانک طرف تعهد و شماره شبا آن توسط تمام دانشجویان متقاضی وام در سامانه یکپارچه الزامی است. دانشجویان از فعال بودن حساب خود اطمینان حاصل کنند.

۳- بارگذاری مدارک در سامانه یکپارچه صندوق رفاه و درخواست وام توسط دانشجو

۴- تحویل اصل مدارک به کارشناسان مربوطه جهت تأیید نهایی واقع در طبقه دوم شهیده قزوینی یا ارسال مدارک از طریق پست به آدرس تهران - میدان ونک ده ونک - دانشگاه الزهرا (س) کد پستی ۱۹۹۳۸۹۳۹۷۳ - طبقه دوم - ساختمان شهیده قزوینی

پرونده دانشجویان دارای مدارک کامل در اولویت پرداخت وام است.