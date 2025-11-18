به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره امور عشایر سمیرم از خطر ابتلای دام عشایر این شهرستان به بیماری تب برفکی به دلیل شیوع این بیماری دامی در استان اصفهان خبر داد وگفت: با کنترل مرز‌های استان از ورود و خروج دام سبک و سنگین برای جلو گیری از ورود دام آلوده به بیماری به استان جلوگیری می‌شود.

علی رحیمی افزود: اداره دامپزشکی برای جلوگیری از ابتلای دام‌های شهرستان اقدام به واکسینه کردن دام سبک و سنگین عشایر کرده است.

شهرستان سمیرم با ۴۷۵۰ خانوار عشایر بزرگترین شهرستان ییلاقی کشور در ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است و سهم عمده ایی در تولید گوشت و دیگر فراورده‌های دامی دارد.