مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی از برگزاری مراسم استقبال از شهدای گمنام در ارومیه در روز (چهارشنبه) ۲۸ آبان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان آذربایجان غربی د با بیان اینکه استان امسال همزمان باایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها توفیق میزبانی از ۶ شهید گمنام۸ سال دوران دفاع مقدس راپیداکرده است، اظهار داشت: در روز (چهارشنبه) ۲۸ آبانماه راس ساعت ۱۰ صبح ازپیکرهای مطهر شهدای والا مقام در فرودگاه شهیدباکری ارومیه باحضور آحاد مردم ومسئولین باتشریفات نظامی استقبال بعمل خواهد آمد.
سردار «جلیل وحیدی» افزود: پیکرهای مطهر این شهیدان از فرودگاه شهید باکری به ستاد معراج شهدامنتقل خواهند شد و تاروزتشییع پیکر شهدای گمنام ،مراسم میثاق باشهدا بابرنامههای ازپیش تعیین شده درمساجد، مدارس، دانشگاهها، مراکز علمی، فرهنگی، آموزشی باحضور پیکرهای مطهر بصورت جمعی وانفرادی برگزارمی شود.
وی گفت: حضور این شهدا فرصتی برای تجدید پیمان با آرمانهای شهدای عزیز و ترویج فرهنگ و روحیه ایثار مقاومت وایستادگی در میان نسل امروز است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: جزئیات بیشتر برنامههای میزبانی از این امام زادگان عشق متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.