همزمان با هفته بسیج بیش از ۱۸۸ عنوان برنامه اصلی و ۱۱۲۶ ریزبرنامه در شهرستان بوکان اجرا می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به مناسبت فرا رسیدن هفته بسیج معاون هماهنگکننده سپاه بوکان، در جلسه هماهنگی برنامههای هفته بسیج از اجرای گسترده و متنوع برنامههای فرهنگی، اجتماعی، جهادی و ورزشی در سطح شهرستان خبر داد.
سرهنگ پاسدار یوسف کرمی با اشاره به نقش محوری بسیج در تقویت اقتدار ملی و همبستگی اجتماعی، اظهار داشت: «برنامههای هفته بسیج امسال با محوریت شعار "بسیج مردم، اقتدار ملی" و با مشارکت گسترده ادارات، نهادها و اقشار مختلف مردم شهرستان برگزار خواهد شد.»
وی با بیان اینکه بیش از ۱۸۸ عنوان برنامه اصلی و ۱۱۲۶ ریزبرنامه در سطح شهرستان پیشبینی شده است، افزود: این برنامهها توسط ۱۵۹ رده اصلی اجراکننده و ۴۰ رده پشتیبانی، در قالب دفترچهای مدون و منسجم اجرا خواهند شد.
از جمله برنامههای شاخص این هفته، اعزام رایگان گروههای جهادی پزشکی و دامپزشکی به مناطق محروم شهرستان است که با همکاری مرکز بهداشت و اداره دامپزشکی انجام خواهد شد. همچنین رزمایش بزرگ "اقتدار و اتحاد مقدس بسیج" در سالن ۳۰۰۰ نفری ورزشگاه شهرستان در روز پنجم آذر برگزار میشود که با حضور سردار رجبی، سخنران ویژه این مراسم، و مشارکت گسترده مردم، جلوهای از وحدت و اقتدار مردمی را به نمایش خواهد گذاشت.
در آغاز هفته بسیج، رژه موتوری با حضور نیروهای بسیجی از اول آذر برگزار خواهد شد. همچنین دیدار روزانه ادارات شهرستان با خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران در دستور کار قرار دارد که با حضور اعضای شورای تأمین و شورای اداری انجام خواهد شد.
نواختن زنگ بسیج در مدارس شهرستان، بهصورت نمادین در دبستان شاهد، با حضور مسئولان شهرستانی، از دیگر برنامههای فرهنگی این هفته است. برگزاری مسابقات ورزشی بین ادارات، عیادت از بیماران در مراکز درمانی، و دیدار با معلمان و اولیای دانشآموزان نیز در راستای تقویت ارتباط مردمی و فرهنگی بسیج انجام خواهد شد.
در حوزه بانوان، همایش حجاب و عفاف در روز دوم آذر در سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود و از کارمندان زن نمونه شهرستان با همکاری ادارات تجلیل به عمل خواهد آمد.
سرهنگ کرمی همچنین از اجرای سرودهای پاتوقی در خیابانها و معابر عمومی، برگزاری یادواره شهدای دانشجو و طلبه در دانشگاه آزاد، و همایش جهاد تبیین و روشنگری در دانشگاههای شهرستان خبر داد.
یادواره شهدای شهرستان نیز در روز دوم آذر در مسجد فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) با حضور اعضای شورای اداری، شورای تأمین، روحانیت معزز و خانوادههای شهدا برگزار خواهد شد.
در بخش فرهنگی و هنری، مسابقات آشپزی با محوریت سبک زندگی ایرانی-اسلامی، تجلیل از هیئتهای ورزشی و ادارات خدمتگزار، و در پایان هفته، غبارروبی مزار شهدا از جمله برنامههای پیشبینیشده هستند.
سرهنگ کرمی در پایان با تأکید بر نقش بسیج به عنوان نیروی مردمی و جهادی، گفت: «بسیج همواره در کنار مردم بوده و خواهد بود. اجرای این برنامهها با همت و مشارکت همه عزیزان، جلوهای از همبستگی، خدمترسانی و اقتدار ملی را در شهرستان بوکان به نمایش خواهد گذاشت.»