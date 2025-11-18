تیم ملی جودو ناشنوایان ایران با کسب نشان برنز در بخش تیمی المپیک ۲۰۲۵ توکیو، به کار خود در این دوره بازی‌ها پایان داد.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در چارچوب سومین روز بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (سه‌شنبه ۲۷ آبان) مبارزات تیمی جودو در توکیو برگزار شد.

تیم ملی جودو ایران در این بخش ابتدا به مصاف برزیل رفت و موفق به شکست ۲ بر صفر این تیم شد، سپس در مبارزه با کره جنوبی به برتری ۲ بر یک دست یافت. ملی پوشان جودو ناشنوا در سومین مبارزه تیمی مقابل قزاقستان متحمل شکست ۲ به صفر شدند.

بدین ترتیب آخرین مبارزه تیم ملی جودو مقابل ترکیه برگزار شد. ملی پوشان جودو ناشنوا ایران با پیروزی ۲ بر یک در این مبارزه صاحب مدال برنز شدند. این نخستین مدال تیمی کاروان ورزش ایران در این دوره بازی‌های المپیک به حساب می‌آید.

جودو ناشنوایان ایران طی دو روز گذشته و در بخش انفرادی المپیک ۲۰۲۵ توکیو، توسط علی سلحشور در وزن ۶۶- کیلوگرم، حسین الله کریمی در وزن ۹۰- کیلوگرم و مسعود رستگار در وزن ۱۰۰+ کیلوگرم صاحب ۳ مدال برنز شده بود ضمن اینکه امیر محمد دفتری در وزن ۷۳- کیلوگرم، علی شیح در وزن ۶۰- کیلوگرم و فرید عساکره در وزن ۱۰۰- کیلوگرم هم در جایگاه پنجم اوزان خود ایستادند. مصطفی سفیدی در وزن ۸۱ کیلوگرم هم با یک مبارزه از دور رقابت‌ها کنار رفت.

نشان برنز تیمی جودو، پنجمین نشان ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان به حساب می‌آید. تاکنون علاوه بر ۳ مدال انفرادی جودو، کاروان ایران در تیراندازی و توسط مهلا سمیعی هم صاحب یک مدال برنز شده است.