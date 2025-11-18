پخش زنده
مدیرکل راهآهن زاگرس گفت: خط سه ایستگاه هفتتپه به طول ۷۰۰ متر پس از انجام عملیات بازسازی و آزمایش تبادل پیام در ارتباط مخابراتی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فخرالدین پیروزفر اظهار داشت: در راستای اجرای برنامههای بازسازی خطوط ریلی و با هدف ارتقای سطح ایمنی سیر و حرکت، عملیات بازسازی خط سه ایستگاه هفتتپه با بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی ادارهکل راه آهن زاگرس به پایان رسید.
وی افزود: با توجه به اینکه خط سه بهعنوان خط اصلی این ایستگاه محسوب میشود، پس از تکمیل عملیات بالاستریزی و بهسازی، سرعت مقرره برای خط اصلی در ایستگاه هفتتپه اعمال شد.
پیروزفر تصریح کرد: این اقدام نقشی مؤثر در افزایش ایمنی، پایداری مسیر و تسهیل تردد ناوگان ریلی در ایستگاه هفت تپه دارد.