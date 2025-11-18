۲۳۹ هزار و صد راس دام سنگین و سبک عشایری و روستایی سمیرم برای مبارزه با بیماری تب برفکی واکسینه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره دامپزشکی سمیرم گفت: تب برفکی در دام‌های سبک و سنگین به شدت مسری بوده و موجب خسارت‌های اقتصادی سنگین به دامداران می‌شود.

سپهر اسدی افزود: رعایت حداکثری ضوابط بهداشتی و قرنطینه‌ای در دامداری‌ها و کنترل ورود و خروج دام به شهرستان برای جلوگیری از شیوع این بیماری حائز اهمیت است

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان سمیرم گفت: دامداران با گروه‌های واکسیناسیون شبکه دامپزشکی برای انجام واکسیناسیون تب برفکی، همکاری کنند و هرگونه تلفات غیر عادی در دام خود را با تماس با شماره ۱۵۱۲ به کارشناسان شبکه دامپزشکی گزارش دهند.

شهرستان سمیرم ۶۰۰ هزار راس دام سبک سنگین و سنگین روستایی و عشایری دارد.