۲۶ آبان‌ماه، یادآور رشادت‌ها و ایثارگری‌های بی‌نظیر دلیرمردانی است که در طوفان سهمگین دفاع مقدس، با ایمان استوار و عزمی پولادین، سنگری به نام سوسنگرد را به نماد مقاومت و پیروزی تبدیل کردند.

پس از گذشت بیش از ۴ دهه، یاد و خاطره شهدا و مقاومت مردم سوسنگرد همچنان زنده است.

عملیات آزادسازی سوسنگرد (۲۶ آبان ۱۳۵۹ شمسی)، یکی از عملیات‌های موفق ایران در دوران دفاع مقدس بود. این عملیات، نقطه عطفی در ایجاد زمینه‌های تحول در وضعیت جنگ بود و باعث آزادسازی سوسنگرد و بیرون راندن نیرو‌های اشغالگر بعثی شد.

سوسنگرد در دو ماه ابتدایی جنگ دو مرحله مورد حمله نیرو‌های ارتش عراق درآمد. در مرحله اول در ۶ مهر ۱۳۵۹ اشغال شد، ولی به‌رغم مقاومت و مبارزه نیرو‌های ایرانی به طور کامل آزاد نشد. در مرحله دوم در محاصره و در آستانه سقوط قرار گرفت که طی عملیات مشترکی با حضور ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیرو‌های مردمی در روز ۲۶ آبان ۱۳۵۹ از محاصره خارج شد و نیرو‌های ارتش عراق ناچار به عقب‌نشینی از سوسنگرد و مناطق اطراف آن شدند.