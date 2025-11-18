پخش زنده
بیش از ۸۰۰ هزار کیلوگرم پودر ماهی تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی در شهرستان دشتیاری تولید و به مقصد کارخانههای تولید خوراک دام، طیور و آبزیان در نقاط مختلف کشور ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، رئیس اداره دامپزشکی شهرستان چابهار گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۳۴ محموله پودر ماهی به وزن ۸۳۸ هزار و ۱۱۰ کیلوگرم در این شهرستان تولید شد.
داریوش سرگزی اظهار کرد: استفاده از ضایعات کارخانههای کنسروسازی و بستهبندی ماهی در واحدهای تولید پودر ماهی، ظرفیت ارزشمندی برای تکمیل چرخه بهرهوری از منابع دریایی و پشتیبانی از اقتصاد دریا محور در جنوب استان فراهم کرده است.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستانهای چابهار و دشتیاری با اشاره به نقش دامپزشکی در بهرهبرداری اصولی از منابع دریایی گفت: کارخانههای تولید پودر ماهی با بهرهگیری از ضایعات و ماهیان کم ارزش اقتصادی، سهم مهمی در جلوگیری از هدر رفت ذخایر دریایی و تقویت زنجیره تولید در استان دارند.
سرگزی افزود: پودر ماهی به دلیل ارزش پروتئینی بالا، وجود اسیدهای چرب ضروری، مواد معدنی و قابلیت هضم مناسب، یک مکمل غذایی مؤثر برای دام، طیور و آبزیان به شمار میرود و مصرف آن نقش مستقیمی در بهبود ضریب تبدیل، تقویت سیستم ایمنی و افزایش وزنگیری دارد.
معاون مدیرکل دامپزشکی استان با اشاره به جایگاه شهرستان دشتیاری در زنجیره تولیدات شیلاتی تصریح کرد: وجود اسکلههای متعدد صیادی، مزارع پرورش میگو، سردخانهها، واحدهای فرآوری و بستهبندی ماهی، کارخانههای کنسروسازی و پودر ماهی، این شهرستان را به یکی از قطبهای مهم اقتصاد مبتنی بر دریا در کشور تبدیل کرده است.
وی تأکید کرد: دامپزشکی با اتکا به نیروهای متخصص و متعهد، نقش اساسی در تأمین سلامت و امنیت غذایی جامعه ایفا میکند و در شرایط امروز، پیوند میان دامپزشکی، بهداشت و محیط زیست ضامن سلامت عمومی و پایداری اقتصاد ملی است.