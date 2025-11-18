بازرس کل قضایی استان یزد از امضای تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه میان اداره‌کل صمت، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست و پارک علم و فناوری استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، رضا مختاری، با اعلام این خبر گفت: این تفاهم‌نامه نتیجه ضرورت تعامل بین‌بخشی و از دستاورد‌های کمیسیون‌های علمی – تخصصی بازرسی کل استان یزد است که در سال‌های اخیر فعالیت آنها تقویت شده است.

وی با اشاره به نقش سازمان بازرسی طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی افزود: سازمان بازرسی همواره در راستای نظارت بر حسن اجرای قوانین، ارتباط با نخبگان، استادان و متخصصان را دنبال کرده و در دوره جدید تعالی، این ارتباطات بازطراحی و تقویت شده است.

مختاری اظهار داشت: بررسی‌های سال گذشته نشان داد که تعامل مؤثر میان صنعت، محیط‌زیست و نهاد‌های علمی و فناورانه استان مطلوب نیست؛ به همین دلیل، تصمیم گرفته شد با تدوین و امضای این تفاهم‌نامه جامع، زمینه همکاری و هم‌افزایی تقویت شود. وی تأکید کرد که اجرای مفاد تفاهم‌نامه به‌صورت مستمر توسط بازرسی کل استان رصد خواهد شد.

بازرس کل قضایی یزد با اشاره به تشکیل کمیسیون‌های علمی–تخصصی در چهار حوزه بهداشت و درمان، چالش‌های آب، آلودگی‌های زیست‌محیطی و آسیب‌های شهری گفت: این کمیسیون‌ها با حضور اساتید دانشگاه، کارشناسان و مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌صورت منظم برگزار می‌شود و نتایج آن در قالب هشدارها، گزارش‌های آسیب‌شناسی و پرونده‌های نظارتی به مراجع مرتبط ارسال شده است.

وی با انتقاد از برخی نشست‌های علمی که صرفاً به مباحث دانشگاهی محدود می‌شوند، تأکید کرد: خروجی‌های اجرایی، کاربردی و دارای پیوست نظارتی باید در اولویت باشد و این رویکرد در کمیسیون‌های سازمان بازرسی تقویت شده است.

مختاری افزود: تفاهم‌نامه سه‌جانبه که با حضور معاون استاندار و مدیران کل دستگاه‌های مربوطه در محل بازرسی کل استان امضا شد، ظرفیت علمی و تخصصی یزد را برای حل چالش‌های محیط‌زیست به کار خواهد گرفت و امید است گام‌های مؤثری در مدیریت و بهبود وضعیت زیست‌محیطی استان برداشته شود.